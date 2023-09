Milan, niente Nazionale per Calabria. Eppure con Pioli è un leader

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, sia stato ancora una volta escluso dalle convocazioni per la Nazionale Italiana. Cambiato il Commissario Tecnico (si è dimesso Roberto Mancini, è giunto Luciano Spalletti), non sono, però, cambiate le scelte in tal senso.