Milan, Calabria conquista anche l’Italia: “Lo rivedremo spesso”

Davide Calabria, calciatore del Milan, non si ferma più: il terzino rossonero sta facendo bene anche in Nazionale

Davide Calabria non si ferma più. E' incredibile quanto sia cresciuto in questi mesi il terzino del Milan , che ormai ha conquistato anche la Nazionale di Mancini. Nei primi mesi di Pioli era un'alternativa ad Andrea Conti, ma poi le cose sono cambiate. Calabria è migliorato nella fase offensiva e in quella personalità e soprattutto è cresciuto nella personalità.

A tal proposito la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha commentato così la prova di Calabria contro la Lituania nella serata di ieri: "Anche a sinistra. Com’è cresciuto Calabria con Pioli. Ora ha i tempi della difesa e dell’attacco, la sana arroganza non gli manca. Dentro per Biraghi, ancora più offensivo. Lo rivedremo spesso". Il voto in pagella è 6.5. Intanto Clarence Seedorf esalta il Milan. Ecco cosa ha detto.