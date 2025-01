Milan-Cagliari, Fourneau promosso: ecco tutti i casi da moviola

Milan-Cagliari 1-1, buona prova nel complesso per l'arbitro Fourneau. Ecco la moviola e i commenti degli episodi da 'Il Corriere dello Sport'

Milan-Cagliari 1-1 , una partita corretta e ben gestite in generale dal direttore di gara Fourneau , che ha sostituito Marchetti all'ultimo secondo. Ecco la moviola e i commenti degli episodi da 'Il Corriere dello Sport'. Il quotidiano scrive: "Direzione serena, 20 falli e 2 gialli: ancora bene". E infatti il quotidiano è generoso con i voti, dando a Fourneau un buon 6,5 . Ecco tutti i casi da moviola nel dettaglio analizzati dal Corriere.

Sul primo rigore chiesto dal Milan ai danni di Morata: "Contatto fra Morata e Zappa, impressione è che sia più lo spagnolo a cercare l’avversario, che non cambia direzione di corsa. Forse non un gran fallo, di sicuro non è rigore".