Milan, Leao-Theo Hernandez: di nuovo titolari insieme. E Conceicao…

Emiliano Guadagnoli Redattore 11 gennaio - 12:45

Theo Hernandez e Leao, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', sono al Milan dall’estate del 2019 e insieme fanno 468 presenze rossonere, 233 per Rafa, due in più per Theo. Dalla Supercoppa italiana, specialmente contro l'Inter in finale, arrivano segnali importanti per il Diavolo: con l'arrivo di Conceicao, la fascia rossonera sembra tornata ai fasti lucenti di un tempo. Theo e Leao torneranno titolari entrambi stasera contro il Cagliari. Il portoghese manca in campionato dal primo tempo contro il Verona, dove è uscito nel primo tempo.

Milan, Leao e Theo Hernandez rinati con Conceicao? La fascia torna... — Queste le parole di Conceicao, riprese dalla rose a e dette ieri in conferenza stampa su Leao: «Rafa? Deve correre. Esterno, attaccante, deve mettere al servizio della squadra la sua qualità anche senza palla». Il Cagliari non evoca bei ricordi a Theo Hernandez, che all'andata fu messo in difficoltà da Zappa. Mentre Leao chiuse quella partita con una splendida doppietta.