Milan-Cagliari 4-1, Pioli: “Per la Champions alziamo il livello”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l'esito di Milan-Cagliari nel post-partita di 'San Siro': ecco le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Milan-Cagliari 4-1 nel post-partita di 'San Siro'. Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan sono state riportate dai quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Pioli ha espresso soddisfazione per come i suoi ragazzi hanno approcciato alla partita contro un Cagliari che si preannunciava insidioso.