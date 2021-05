Milan-Cagliari 0-0: “Flop Rebic-Leao: esploso il problema vice Ibra”

Ante Rebic e Rafael Leao pessimi in Milan-Cagliari: l'attacco del Diavolo, senza lo svedese, fa una fatica immane a creare occasioni da gol

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport', analizzando lo 0-0 di Milan-Cagliari, ha posto l'accento sulle prestazioni dei due attaccanti rossoneri che, in assenza di Zlatan Ibrahimovic, avrebbero dovuto segnare i gol della qualificazione in Champions League. Ieri sera, però, sia Ante Rebic sia Rafael Leao hanno deluso su tutta la linea.

Neanche la presenza a bordo campo dello stesso Ibra, accordo per incitare la sua squadra, è servita a Rebic e Leao per la scossa. Quindi, dopo i fasti di Torino (3 gol alla Juventus, ben 7 ai granata), il Milan è rimasto all'asciutto nuovamente. Mancato, per l'ennesima volta, l'appuntamento con la vittoria a 'San Siro' e l'obiettivo Champions ora è a serio rischio.

I rossoneri dovranno vincere in casa dell'Atalanta per brindare. In caso contrario, dovranno affidarsi a buoni risultati dagli altri campi: evento, questo, che sembra piuttosto improbabile. Dovrà vincere a Bergamo sempre con Rebic e Leao, i quali, ieri, con la loro prestazione, hanno di fatto scoperchiato il vaso di Pandora e sottolineato come, senza Ibra, serva un altro centravanti.

Tanto il croato quanto il portoghese, infatti, danno il meglio quando possono partire un po' più larghi, con spazi e metri di campo, anziché farsi stritolare dalle maglie della difesa avversaria. Il vice Ibra, Mario Mandzukic, è entrato soltanto all'89' perché non in condizione di poter giocare di più.

Chissà che, a questo punto, Pioli il tecnico Stefano Pioli non opti per una virata, con Mandzukic in mezzo all'area, in occasione della cruciale trasferta al 'Gewiss Stadium'.