Milan-Cagliari 0-0, Condò: “Paralisi psicologica del Diavolo”

Daniele Triolo

Paolo Condò, giornalista sportivo, ha commentato Milan-Cagliari 0-0 di ieri sera a 'San Siro' sulle colonne del quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina.

"In un tie-break i match point si sprecano anche sul proprio servizio, com’è successo al Milan, incapace di sfruttare la grande occasione contro il Cagliari. Nel prossimo turno, l’ultimo, ne avrà un altro. Ma sul servizio dell’avversario se possiamo dire così, perché per non rischiare il sorpasso della Juventus — impegnata a Bologna — dovrà battere l’Atalanta, e quella sarebbe un’impresa".

Ancora Condò dopo Milan-Cagliari: "Può darsi che la sua difficoltà liberi i rossoneri dal braccino che ieri li ha letteralmente strangolati. Nessuna traccia della bella squadra che aveva segnato dieci gol in quattro giorni alle due torinesi, ma una paralisi psicologica come raramente ne abbiamo viste".

"Facile dire che se c’è una sera nella quale sarebbe servito il carisma di Zlatan Ibrahimović, era questa. I suoi rimpiazzi hanno fallito la prova, camminando quando non avevano il pallone e cercando sempre un altro cui affidare la responsabilità del tiro, scelta rovinosa negli spazi più che intasati davanti ad Alessio Cragno. Il Milan non si è costruito una sola palla-gol", così il giornalista triestino.

"Il suo disagio si è visto soprattutto nella quantità di passaggi sbagliati, con palla diretta verso compagni circondati da avversari senza mai cercare quelli che, di conseguenza, erano liberi - il commento di Condò a Milan-Cagliari -. Nel primo tempo la squadra di Stefano Pioli non sapeva cosa fare. Un po’ per l’emozione dell’ultimo miglio, un po’ per la sorpresa di trovarsi davanti un Cagliari determinato a farsi rispettare".

"Come spesso succede in queste circostanze, infatti, la notizia del brindisi in albergo dopo la salvezza portata dal gol del Crotone è stata stracapita. Com'è giusto che sia, Leonardo Semplici ha trasformato il sollievo in leggerezza anziché in demotivazione, e il Cagliari ha giocato un'ottima partita. Con un portiere meno reattivo di Gigio Donnarumma, avrebbe vinto", la chiosa di Condò.