Milan, buone notizie da Kessié e Ibrahimovic: ecco quando rientrano

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic, pilastri del Milan di Stefano Pioli, poiché entrambi in recupero dai rispettivi infortuni. Il centrocampista non ha risposto alla chiamata della Costa d'Avorio: è rimasto per Milanello per continuare la riabilitazione dopo l'infortunio al flessore della coscia sinistra. E ieri, finalmente, è tornato ad allenarsi in gruppo Zlatan Ibrahimovic. Che, come si ricorderà, nello scorso mese di giugno, era stato operato in artroscopia al ginocchio sinistro.