Dopo l’espulsione arriva la doppietta: Milan-Bruges, la notte di Reijnders

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, segnare, ovviamente, non è l'unica qualità del giocatore. E' un centrocampista polivalente, capace di ricoprire vari ruoli nel rettangolo verde di gioco. Fonseca lo schiera spesso come mezzala, trequartista o mediano. " A me piace giocare ovunque, anche se a centrocampo riesco ad essere più coinvolto" ha confessato l'olandese.

Fino a quel momento però, la fortuna non era stata molto dalla sua parte. Tra la traversa presa con il Parma e le varie parate dei portieri avversari, aveva avuto qualche difficoltà nel concretizzare le sue occasioni. A Tijjani piacciono i gol spettacolari, come quelli realizzati a Monza. Contro il Bruges però, ha deciso di "accontentarsi" di due reti più semplici rispetto alle altre, però cruciali per il Milan, che aveva appena subito il pareggio da una squadra avversaria che si trovata addirittura in inferiorità numerica.

"Non possiamo permetterci di subire gol in superiorità numerica, non deve succedere di nuovo" ha commentato Reijnders, diventando il quarto giocatore del Milan a segnare una doppietta in UCL dopo Van Basten, Gullit e Seedorf. "Fortunatamente i cambi ci hanno dato nuova energia: nel primo tempo eravamo lenti e privi di intensità. Okafor e Chukwueze ci hanno trasmesso quella carica" ha concluso il centrocampista.