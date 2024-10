Milan-Bruges 3-1, la moviola del 'CorSport'

Il quotidiano romano ha giudicato non sufficiente, da voto 5 in pagella, la direzione di gara dell'arbitro tedesco Felix Zwayer, per via dei numerosi errori di valutazione nel corso del match. Come, per esempio, al 40', quando è salvato dal V.A.R. in occasione dell'espulsione di Raphael Onyedika.