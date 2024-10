Milan, niente sbagli stasera: obbligato a vincere contro il Bruges

Stasera, è fondamentale ottenere tre punti per presentarsi al Bernabeu con maggiore tranquillità e affrontare le ultime quattro gare, che sembrano molto più abbordabili: Slovan Bratislava, Stella Ross, Girona e Dinamo Zagabria.

Il Bruges ha perso all'esordio contro il Borussia Dortmund, finalista della Champions 2024, ma ha ottenuto una vittoria in trasferta contro lo Sturm Graz. Nonostante ciò, la squadra belga appare più simile allo Sturm che al Borussia, rendendola un avversario alla portata del Milan. Non ci sono nomi altisonanti nella rosa, se non Simon Mignolet, ex portiere del Liverpool.

Tra gli altri, spiccano Andreas Skov Olsen e Maxim De Cuyper, quest'ultimo in gol contro l'Italia recentemente. De Cuyper è seguito dal Milan come possibile sostituto di Theo Hernandez. Il giocatore più esperto del Bruges è Hans Vanaken, un centrocampista di 1,95, spesso descritto come un "De Bruyne al rallentatore".

La squadra belga è stata eliminata dalla Fiorentina nelle semifinali di Conference League, un ulteriore segno che il Milan dovrebbe avere la meglio su di loro. Paulo Fonseca, reduce da una vittoria importante contro l'Udinese, sembra avere il supporto della maggior parte della squadra.

Nonostante l'espulsione di Reijnders, il gruppo ha dimostrato unità, e i dissidenti come Leao ed Hernandez sembrano essere stati messi in disparte. Tuttavia, la continuità dei risultati è fondamentale. Il rischio è quello di ricadere in un "down" simile a quello avvenuto dopo le vittorie contro Inter e Lecce, seguite dalla sconfitta contro il Leverkusen.

La partita contro il Bruges rappresenterà un banco di prova per l'affidabilità del Milan e per la leadership di Fonseca. Il suo passato in Champions League non è brillante: 7 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte in 22 incontri totali. La sua miglior esperienza risale al 17/18 con lo Shakhtar, quando sconfisse il Manchester City.

Se il Milan non raggiungesse gli ottavi, sarebbe considerato un fallimento, dato il potenziale della squadra. Un giocatore chiave in questo contesto potrebbe essere Fofana, il solido centrocampista che ricorda Marcell Desailly, simbolo del Milan di Fabio Capello.