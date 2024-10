Milan-Bruges, la serata di Reijnders. Leao e Camarda, gli umori opposti

Tanto spazio concesso a Milan-Bruges di Champions League sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che nella serata di ieri i rossoneri hanno ottenuto la prima vittoria nella nuova Champions League contro la squadra belga. Dal risultato ai suoi protagonisti, fino a Leao e Camarda. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti sul tema finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.