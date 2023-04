Milan, rivelazione Brahim Diaz: tra mercato e quel nuovo ruolo in campo

Come riportato da Tuttosport, il Milan si gode un super Brahim Diaz anche grazie a quel particolare feeling con i match da grandi serate

La vittoria contro il Napoli allo Stadio Maradona ha donato al Milan un giocatore già ben conosciuto ma rivalutato sotto una luce diversa. Sarà stata l'atmosfera, sarà stata l'importanza del match o quella motivazione ritrovata ma Brahim Diaz ha elevato l'asticella della propria prestazione. Ha generato un assist, quello per Leao per il goal d'apertura, e una rete che avrà fatto venire il capogiro a Mario Rui. Il trequartista spagnolo ha sbaragliato qualunque scelta tattica possibile. Eppure, come riportato stamani da Tuttosport, il classe 99' sembra avere un feeling speciale con le grandi serate.