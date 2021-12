Milan, Brahim Díaz spento: in mezzo si fa fatica | Serie A News

Brahim Díaz, fantasista del Milan, si è perso tra CoVid e momento di scarsa forma. Il Diavolo deve ritrovarlo al top al più presto

Il giocatore di Málaga , che quest'anno ha ereditato la maglia numero 10 lasciata libera da Hakan Çalhanoğlu , ha dimostrato tutti, addetti ai lavori e tifosi, di essere un trequartista di qualità. Agile, capace di saltare l'uomo e di creare spazi per la punta centrale e per chiunque, dalle retrovie, fosse pronto ad inserirsi.

Questo, però, accadeva nella prima parte di questa stagione. Brahim Díaz, però, da quando ha avuto il CoVid non è stato più lui. Spesso ha deluso le aspettative in campo e mister Pioli, sempre più spesso di recente, ha tentato di giocarsi la carta Rade Krunić . La quale non sempre e non molto ha funzionato.

Il Milan, ora, è fuori dalle coppe europee, ma la corsa Scudetto è ancora aperta. Per funzionare nel migliore dei modi, però, l'attacco del Milan ha bisogno di grandi contributi in termini di fantasia. E ciò non può non passare dal recupero di Brahim Díaz ai suoi livelli standard di rendimento.