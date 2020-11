Milan, Brahim Díaz è flessibile e veloce. Ecco dove deve migliorare

Milan, Brahim Díaz rivelazione di inizio stagione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato, per quanto concerne il Milan, dei ragazzi nati nel 1999. Giocatori forti, talentuosi che, sebbene molto giovani, stanno dando un bel contributo alla causa rossonera anche grazie al sapiente lavoro del tecnico Stefano Pioli.

Uno di questi è senza dubbio Brahim Díaz, definito dalla ‘rosea‘ come un elemento “flessibile”, poiché, in questo bell’avvio di stagione con i colori del Diavolo (già 3 gol tra Serie A ed Europa League), ha giostrato sia a sinistra sia al centro alle spalle di Zlatan Ibrahimović. Brahim Díaz, nativo di Málaga (Spagna), ma di origine marocchina, è “esile e velocissimo”.

Deve imparare, secondo 'La Gazzetta dello Sport', "ad essere più concreto ma, entrato nel Milan muovendosi in scioltezza, sta facendo gol sia in Italia sia in Europa".