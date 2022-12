Milan, Brahim Diaz in rampa di lancio: favorito per la trequarti

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Brahim Diaz sarebbe in rampa di lancio con il Milan. Lo spagnolo, si legge, lancia la sfida a De Ketelaere: al momento una delusione con i rossoneri e con il Belgio. La staffetta sarebbe quindi pronta. Brahim Diaz non solo è in agguato, ma fa parlare certi numeri legati alla sua stagione. In pochi mesi, si legge, ha già eguagliato il proprio miglior risultato in fatto di gol all’interno di un singolo campionato: quattro. Basta rivedere il gol alla Juve in ottobre: la magia che fece sognare tutti i tifosi. Al momento, lo spagnolo sarebbe la prima soluzione per Pioli. Al momento ci potrebbero essere vari test grazie alle amichevoli previste a Dubai, ma il dubbio sulla trequarti resta. Al momento Diaz parte in avanti, ma De Ketelaere avrà la possibilità di guadagnare terreno. Calciomercato Milan -Adli e Brahim Diaz. I piani per l’attacco