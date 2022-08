Milan-Bologna 2-0, Pioli: “Squadra matura. Su Thiaw…” | Serie A News

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha commentato Milan-Bologna , partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 , terminata 2-0 per il Diavolo con i gol di Rafael Leão al 21' e di Olivier Giroud al 58' . Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Pioli, al termine di Milan-Bologna, non ha nascosto la soddisfazione per la prova offerta dai suoi ragazzi contro la squadra di Siniša Mihajlović . «Anche stavolta l'affetto della nostra gente ci ha spinto a fornire una bella prestazione. La squadra è sempre più consapevole e matura, ma credo che possa fare anche meglio perché abbiamo cercato con troppa insistenza la profondità. I ragazzi comunque hanno mostrato grande ritmo e sono soddisfatto».

Una realtà del Diavolo, invece, è già, da tempo, Rafael Leão , il miglior giocatore dello scorso torneo di Serie A. «Uno che ha il suo potenziale deve pensare di migliorare sempre, giorno dopo giorno. Il mercato non lo turba: io lo vedo sereno e dal 4 luglio non ha sbagliato un allenamento. Forse la prima partita contro l’ Udinese non è stata la sua miglior prestazione, ma stavolta ha dimostrato quello che vale ed è stato decisivo. Ha la testa qui al Milan», ha detto Pioli dopo la gara contro il Bologna .

Chiosa parlando di calciomercato. «Se mi serve un esterno offensivo destro? Io sono contentissimo di Junior Messias e Alexis Saelemaekers - ha rivelato l'allenatore del Milan -. I nostri equilibri prevedono che chi gioca in quel ruolo attacchi, ma dia una bella mano in fase difensiva. Malick Thiaw? È un ragazzo di grande prospettiva, è veloce, ha buona tecnica e fisicità. Ha le caratteristiche giuste per stare dentro il nostro gruppo».