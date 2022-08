Calciomercato Milan – Fatta per Thiaw. Pioli: “È giusto per noi”

Malick Thiaw è un nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo. Oggi arriva a Milano, domani visite mediche e firma sul contratto

Malick Thiaw è il nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo. Fatta, infatti, per il difensore centrale classe 2001, tedesco di origini finlandesi di proprietà dello Schalke 04. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Thiaw si trasferisce, dunque, dal club di Gelsenkirchen a quello rossonero per 6 milioni di euro, a titolo definitivo.

Calciomercato Milan: colpo Thiaw dallo Schalke 04

Il nome di Thiaw, ha ricordato la 'rosea', era da settimane nella lista degli obiettivi rossoneri per la difesa, con recensioni positive in tutte le relazioni. A parte quella di ieri, dove lo Schalke 04 è crollato in casa (1-6) contro l'Union Berlino in Bundesliga. Thiaw, seppur giovanissimo, vanta già 61 presenze con 3 gol all'attivo nella squadra della Ruhr-Vestfalia.

Mister Stefano Pioli, al termine di Milan-Bologna 2-0, ha commentato così l'arrivo di Thiaw al Milan in questo calciomercato ormai agli sgoccioli. «È un giocatore di grande prospettiva, veloce, intelligente, buona tecnica, fisicità. È un ragazzo con le caratteristiche giuste per stare nel nostro gruppo».

Thiaw ha già giocato 8 partite, segnando 2 reti, con la Germania Under 21: il trasferimento al Milan potrà servirgli per crescere, migliorare e, perché no, conquistare, magari, anche la 'Mannschaft' del Commissario Tecnico Hansi Flick. Il giocatore arriverà nella giornata odierna a Milano; domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2027. Centrocampo, tre nomi per il Milan: le ultime news di mercato >>>