Milan, Pioli prepara dei cambi per la gara casalinga col Bologna

Stefano Pioli studia dei cambi per Milan-Bologna, gara valevole per la terza giornata di Serie A, in programma sabato sera a San Siro. Ne è certo Tuttosport, che rivela come siano tre le mosse nella mente del tecnico rossonero. In primis ci sarà il debutto da titolare di Charles De Ketelaere. Grande attesa per il talento belga arrivato dal Brugge, che spera di regalare gioie ai tifosi del Diavolo sin da subito. A fargli posto, ovviamente, sarà Brahim Diaz. Lo spagnolo è tornato ad eclissarsi a Bergamo, dopo le note positive emerse nella gara d'esordio con l'Udinese.