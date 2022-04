Milan-Bologna, Kessié sfida i fischi: vuole lasciare con lo Scudetto

Franck Kessié, centrocampista rossonero, forse partirà dalla panchina in Milan-Bologna. Dall'anno prossimo sarà un giocatore del Barcellona

Daniele Triolo

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Bologna e Franck Kessié, centrocampista rossonero, rischia di accomodarsi in panchina. Della situazione dell'ivoriano in vista del 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 ne hanno parlato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola.

Per il quotidiano torinese Kessié, per Milan-Bologna di stasera, sarebbe in ballottaggio con Ismaël Bennacer, tornato a disposizione di mister Stefano Pioli dopo aver giocato, molto, con la Nazionale algerina. Con la quale, per inciso, ha fallito la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Probabile, però, che giochi Bennacer, visto lo stato di forma dell'ex empolese.

Kessié, nel duello tutto africano per un posto al fianco di Sandro Tonali in Milan-Bologna, non parte battuto. Ma è molto probabile che entrerà a gara in corso, lasciando il proscenio a Bennacer in mediana ed a Brahim Díaz sulla trequarti. Almeno all'inizio. Più che altro, si domandano tutti e due i prestigiosi quotidiani sportivi, c'è curiosità per capire come Kessié sarà accolto dai tifosi del Milan a 'San Siro'.

Da quando, infatti, hanno capito che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza con il club di Via Aldo Rossi, i sostenitori del Milan hanno cominciato a fischiare sonoramente Kessié, sin dalla lettura del suo nome nelle formazioni in occasione delle partite interne. In Milan-Sampdoria, come si ricorderà, i tifosi della Curva Sud esposero uno striscione che, seppur non per nome, lo tirava implicitamente in ballo.

Adesso, però, quei 'rumors' di calciomercato sono diventati certezze. Durante la sosta della Serie A, infatti, Kessié ha svolto le visite mediche con il Barcellona e firmato un contratto di quattro anni con il club catalano. In Milan-Bologna, dunque, Kessié sarà accolto ancora da bordate di fischi? La sua stagione, va detto, non è stata all'altezza di quella precedente. Ma l'ivoriano, ad ogni modo, è stato un fattore per Pioli.

L'idea, infatti, di schierarlo spesso sulla trequarti, in certe circostanze, ha fatto in modo che il Milan avesse maggiore superiorità a centrocampo e che riuscisse a vincere gare intricate. Kessié, ora, si prepara a disputare le sue ultime 9 partite con la maglia rossonera. Cercherà di 'dribblare' i fischi quanto più possibile. Darà il massimo sul terreno di gioco e vuole lasciare il Diavolo, seppur non circondato certo dall'affetto dei tifosi, almeno con lo Scudetto. Indubbiamente, sarebbe un bel modo di dirsi addio. Ibra si ritira? Il Milan prenota il sostituto! Le ultime news di mercato >>>

