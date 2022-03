Milan-Bologna, domani Pioli riabbraccerà quattro titolarissimi

In vista di Milan-Bologna, nella giornata di domani Stefano Pioli potrà contare di nuovo su quattro pedine chiave, al rientro dalle Nazionali

Ottime notizie per Stefano Pioli , che nella giornata di domani potrà iniziare a preparare al meglio la sfida di lunedì sera che vedrà il suo Milan affrontare il Bologna .

In vista del match di San Siro, la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sottolinea come da domani si riaggregheranno al gruppo di lavoro Mike Maignan, Olivier Giroud, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic.