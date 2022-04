Milan-Bologna, si va verso la conferma di Kalulu e Brahim Díaz

Stasera si disputerà Milan-Bologna a 'San Siro'. Il tecnico Stefano Pioli pensa di confermare l'undici che aveva vinto in casa del Cagliari

Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Bologna , partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 . Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si dovrebbe andare verso la conferma quasi integrale della formazione che ha vinto a Cagliari prima della sosta per le Nazionali .

In difesa, pertanto, sarà ancora Pierre Kalulu a giocare al fianco di Fikayo Tomori , a protezione di Mike Maignan , con Davide Calabria e Theo Hernández a spingere sulle fasce. A centrocampo, rientrerà, però, Sandro Tonali rispetto alla sfida della 'Unipol Domus' in Sardegna: giocherà al fianco del franco-algerino Ismaël Bennacer .

Confermati Junior Messias e Rafael Leão come esterni offensivi del 4-2-3-1 ed Olivier Giroud nel ruolo di prima punta ( Zlatan Ibrahimović c'è, ma andrà inizialmente in panchina). Sulla trequarti Pioli ha un dubbio: chi giocherà tra Brahim Díaz e Franck Kessié ? Secondo la 'rosea', è favorito l'andaluso, che va, dunque, verso la seconda maglia da titolare consecutiva dopo il match di Cagliari.

Brahim Díaz, infatti, ha avuto modo di allenarsi bene a Milanello mentre i suoi compagni erano in giro per il mondo con le Nazionali. È segnalato in forma e Pioli si aspetta che, da Milan-Bologna, possa tornare ad accendere la luce nel finale di stagione esattamente come aveva fatto un anno fa nelle ultime gare di campionato, decisive per la qualificazione del Diavolo in Champions League.