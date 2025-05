Sérgio Conceicao potrebbe raggiungere Carlo Ancelotti in una speciale classifica in caso di successo in Milan-Bologna: e sul futuro ...

Fabio Barera Redattore 13 maggio 2025 (modifica il 13 maggio 2025 | 14:00)

Nessuno, forse, avrebbe mai pensato di paragonare un mostro sacro tra gli allenatori del Milan, come Carlo Ancelotti, a Sérgio Conceicao. Eppure, in caso di successo dei rossoneri contro il Bologna, nella finale di Coppa Italia in programma alle ore 21:00 di domani, mercoledì 14 maggio allo stadio 'Olimpico', questo potrebbe succedere. A sottolinearlo sono stati i colleghi del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Il lusitano, infatti, avendo già conquistato la Supercoppa Italiana, arriverebbe a quota due trofei in stagione. Un fatto che no avviene proprio dai tempi di 'Carletto', che vinse Supercoppa Europea e Mondiale per Club nel 2007/2008.

Milan-Bologna, Conceicao insegue Ancelotti: e la scelta della società sembra chiara — Non solo, perché, come riporta la 'Rosea', in caso di successo aumenterebbero le probabilità di Sérgio Conceicao di rimanere sulla panchina del Milan anche nel corso della prossima stagione. D'altronde come si fa a rinunciare, nella testa dei dirigenti, ad un tecnico che è stato in grado di ripetere le gesta di uno come Carlo Ancelotti? Questo, si legge, non significa che per forza sarà lui l'allenatore del Diavolo nel 2025/2026, ma inevitabilmente le chance sarebbero destinate a crescere. E le recenti parole di Giorgio Furlani vanno in quella direzione ... LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, Serginho gioca in anticipo la finale di Coppa Italia: le sue parole >>>