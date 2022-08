Milan-Bologna, si torna alla vittoria. Calciomercato, arriva Thiaw

Tanto spazio concesso al Milan in questa mattinata di domenica 28 agosto 2022 sui quotidiani sportivi in edicola. Ieri sera, infatti, i rossoneri hanno battuto 2-0 il Bologna a 'San Siro', tornando alla vittoria in campionato. E, sul fronte mercato, hanno chiuso per l'arrivo di un nuovo difensore per mister Stefano Pioli. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.