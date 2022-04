Milan-Bologna: 65mila tifosi a San Siro, 100 in A per Pioli rossonero

Milan-Bologna, 'Monday Night' del 31° turno di Serie A, è importante per la classifica. La squadra di Stefano Pioli sarà sospinta dal tifo

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Bologna, 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 a 'San Siro'. Se il Milan vorrà vincere lo Scudetto, non sono ammessi passi falsi. A maggior ragione, dopo le vittorie del Napoli in casa dell'Atalanta e dell'Inter a Torino contro la Juventus.

Come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il popolo del Diavolo crede al titolo, dopo un'attesa lunga ben undici anni. Stasera, in occasione di Milan-Bologna, ci saranno infatti 65mila tifosi sugli spalti a spingere la squadra di Stefano Pioli verso una vittoria che sarebbe di capitale importanza nel cammino verso il successo.

L'occasione è storica. Il Milan vuole allungare nuovamente in classifica e, come riferito da Pioli durante la conferenza stampa di presentazione di Milan-Bologna a Milanello, «i tifosi ci daranno energie in più, ed è ciò che vogliamo. Il gruppo ha la sensibilità per capire che ogni partita è un treno su cui salire e da guidare».

Un treno Scudetto che contempla, di fatto, otto fermate, in un percorso dove non sono ammesse distrazioni e nel corso del quale il tecnico Pioli si attende da ogni singolo lo sforzo per incidere sulle sorti della squadra. Ricorrenza importante, tra l'altro, questo Milan-Bologna per Pioli, come evidenziato dal 'CorSera': festeggerà le sue 100 panchine in Serie A con il Milan.

Finora, in 99 gare di campionato alla guida dei rossoneri dal 20 ottobre 2019 ad oggi, Pioli ha totalizzato 60 vittorie, 22 pareggi e 17 sconfitte. Lui, però, già ieri ha preferito rimandare qualsiasi forma di celebrazione. «Il momento più elevato della mia carriera deve ancora arrivare», ha detto il tecnico rossonero. Magari sperando nell'arrivo, a fine anno, di un titolo che avrebbe il dolce sapore di una conquista meritata. Ibra si ritira? Il Milan prenota il sostituto! Le ultime news di mercato >>>

