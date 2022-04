Milan-Bologna 0-0: “Il Diavolo si inceppa” | Serie A News

Dopo tre vittorie di misura, il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Bologna a 'San Siro'. Adesso Napoli e Inter sono più vicine in classifica

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Bologna, 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022, terminato 0-0 a 'San Siro'. Il quotidiano generalista ha definito la partita come "una brutta frenata, un’occasione persa" per i rossoneri di Stefano Pioli.

Il Milan, infatti, si è fatto imbrigliare dal Bologna, che ha giocato con la grinta e il cuore di Siniša Mihajlović. Nono risultato utile di fila per il Diavolo, certo, ma passo falso inaspettato che ha rovinato la festa di Pioli per le 100 panchine in Serie A con il Milan.

I rossoneri ci hanno messo voglia, questo sì, ma non sono riusciti a sfondare. Ben 33 tiri del Milan, ma soltanto 7 nella porta del Bologna. E nelle rare volte, poi, in cui è successo, ci ha pensato Łukasz Skorupski a preservare il risultato iniziale con quattro belle parate. L'ultima, in pieno recupero, sul colpo di testa di Ante Rebić.

Al Milan non è bastata la determinazione. Alla squadra rossonera sono mancate precisione e freddezza sotto rete. E servirebbe anche più qualità sulle fasce, visto che Junior Messias e Rafael Leão non ne indovinano una. Neanche il totem Zlatan Ibrahimović, entrato negli ultimi 20' più recupero, è riuscito a spezzare l'incantesimo.

Dopo tre vittorie di 'corto muso', dunque, contro Napoli, Empoli e Cagliari, lo 0-0 di Milan-Bologna assomiglia ad una sconfitta. Il Diavolo, infatti, è sempre primo in classifica, con 67 punti, e sempre padrone del proprio destino. Ma il Napoli, ora, è ad un solo punto di distanza e l'Inter a 4. Con una partita da recuperare.

Riaffiorano, quindi, i vecchi fantasmi in casa rossonera. Troppe le occasioni sprecate contro squadre della seconda metà della classifica. Il Milan, squadra regina in campionato negli scontri diretti, ha gettato via 14 punti in partite ampiamente alla sua portata. Numeri, questi, che i ragazzi di Pioli potrebbero pagare a caro prezzo a fine stagione. Milan, nuovo trequartista dalla Ligue 1? Le ultime news di mercato >>>

