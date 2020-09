Milan-Bodo/Glimt, la moviola: gol di Maldini in fuorigioco

MILAN-BODO/GLIMT, LA MOVIOLA

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport analizziamo la moviola del match Milan-Bodo/Glimt, terminato 3-2 in favore dei rossoneri. Un match tutto sommato per nulla complicato da dirigere per l’arbitro croato Jovic, che nell’arco dei 90 minuti estrae solamente un cartellino giallo all’indirizzo di Konradsen nella ripresa.

Al 18′ del secondo tempo arriva il gol di Daniel Maldini che parte, però, in posizione di fuorigioco: il classe 2001 segna ma giustamente il direttore di gara annulla. Per il resto match molto corretto in cui ci sono state ben poche decisioni dubbie prese dall’arbitro croato nel corso dei 90 minuti. I rossoneri ora se lo dovranno vedere la prossima settimana coi portoghesi del Rio Ave che nella serata di ieri hanno eliminato a sorpresa i turchi del Besiktas. Il match si giocherà in Portogallo, come sempre sarà gara secca senza pubblico, e verrà trasmesso ancora una volta in esclusiva da DAZN.

LE NOSTRE PAGELLE DI MILAN-BODO/GLIMT>>>