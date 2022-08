Milan, le parole di Boban. Calciomercato, tutto su Leao e Tonali

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi oggi in edicola. Ha parlato, infatti, Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del club di Via Aldo Rossi, e non poteva non soffermarsi sui rossoneri di Stefano Pioli. Così come non va dimenticato che siamo in pieno fermento per gli ultimi giorni di calciomercato, con il Diavolo che deve ancora completare il suo organico. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti sul Milan pubblicate finora su 'PianetaMilan.it' nella mattinata odierna, mercoledì 24 agosto 2022.