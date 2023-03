Milan, ci sei cascato di nuovo: la Champions League è da blindare!

Il Milan di Stefano Pioli è caduto nuovamente, a Firenze, dopo quattro vittorie consecutive. Il quarto posto è adesso a rischio per il Diavolo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli poiché, quando sembrava che la squadra rossonera fosse uscita in via definitiva dal periodo negativo, è arrivata una brutta quanto inaspettata sconfitta a Firenze. Il Diavolo ci è cascato di nuovo, con tutte le scarpe.

Il Milan di Pioli non riesce proprio a trovare continuità di risultati in questa stagione. Tanti alti e bassi, battute d'arresto pesanti che denotano carenze superate, l'anno passato, quello della conquista del 19° Scudetto, con prestazioni straordinarie. In questa stagione, al contrario, è cambiato tutto.

Milan, ma che succede? Sei spesso svagato — I rossoneri, spesso, sono poco concentrati. Un difetto grave che sta costando caro in termini di prestazioni ma soprattutto di punti. In tante circostanze, l'ultima al 'Franchi' di Firenze, il Milan è sceso in campo con un livello di attenzione molto basso. Quando è palese e noto a tutti che il Milan di Pioli, per rendere al massimo, deve dare sempre il 100% e anche qualcosa in più.

Gli improvvisi cali di tensione del Milan destano perplessità, lasciando lo stesso Pioli molto perplesso secondo il quotidiano romano. C'è evidentemente troppa differenza con la squadra della stagione 2021-2022, quella che riacciuffava le partite nel finale grazie ad una maggiore e migliore propensione al sacrificio ed all'applicazione di tutti i suoi singoli elementi.

Quando, in questo campionato, il Milan sembra ritrovare poi il bandolo della matassa, fa subito un paso indietro. Il filotto più lungo di vittorie? Quattro, nell'ottobre 2022. Poi la continuità è sempre stata interrotta da pareggi o sconfitte che hanno frenato l'ascesa del Milan in classifica. Una differenza eclatante anche nei numeri.

Calo importante rispetto all'anno passato — L'anno passato, infatti, il Milan di Pioli era a 55 punti dopo 25 giornate. In questo torneo ha 8 punti in meno. Differenza non da poco: la gran bagarre in vetta alla classifica (4 squadre in 3 punti, e occhio al reinserimento della Juventus nel caso in cui fosse cancellata la sua penalizzazione) mette a rischio la qualificazione in Champions League per la stagione 2023-2024.

Fiorentina-Milan 2-1 come Torino-Milan 2-1 per il 'CorSport', ovvero con un Diavolo svagato per via dell'imminente impegno, cruciale, in Champions League. A novembre 2022 il Diavolo aspettava a 'San Siro' il RB Salisburgo per approdare agli ottavi della competizione; ora punta ad eliminare il Tottenham dal torneo per qualificarsi ai quarti di Champions.

L'obiettivo è rialzare la testa soprattutto in campionato — Il comune denominatore? L'attenzione che viene meno, forse anche inconsciamente, prima di una sfida decisiva in Europa. Turnover o meno, il risultato è sempre lo stesso. E ora una lotta per entrare tra le prime quattro sarà più sofferta del previsto per il Milan di Pioli che, a inizio stagione, aveva l'ambizione di vincere di nuovo lo Scudetto.

Vero, il Napoli sta dominando il campionato. Ma i rossoneri non hanno più la continuità del passato e, al momento, non hanno dunque più la certezza di rappresentare l'élite del calcio italiano in Champions anche l'anno venturo. Bisogna blindare quel posto ritornando a vincere ed a convincere senza più distrazioni. Il Moonwalk, i super gol e le tante storie d'amore: i 36 anni di Boateng >>>

