Milan, la prima cosa da fare è blindare la Champions | Serie A News

Il Milan di Stefano Pioli tiene i piedi per terra in chiave Scudetto. Il flop dell'Inter contro il Sassuolo però rende il weekend meno amaro

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli domandandosi se, in casa rossonera, prevalga il rimpianto per la ghiotta occasione di allungare in classifica sull'Inter gettata alle ortiche a Salerno, oppure la soddisfazione di vedere che tutte le grandi di Serie A, non soltanto i rossoneri, zoppicano e perdono punti contro chiunque.

Sabato sera, infatti, il sofferto 2-2 tra Salernitana e Milan aveva fatto sprofondare i rossoneri nel baratro della depressione. Quindi, domenica, le sconfitte di Inter (0-2 a 'San Siro' contro il Sassuolo) e Atalanta (0-1 al 'Franchi' contro la Fiorentina) hanno rilanciato alla grande le ambizioni del Diavolo. In attesa di Cagliari-Napoli di questa sera.

Secondo il quotidiano torinese, però, il nervosismo palesato da Pioli al termine della partita dell'Arechi ha fatto capire come, nell'immediato, per il Milan sia meglio rivedere i progetti di gloria. E, di conseguenza, programmare il futuro prossimo attraverso due step. Il primo passo da fare è blindare la qualificazione alla Champions League 2022-2023.

Questo perché così le casse del club di Via Aldo Rossi ne gioverebbero dal punto di vista del bilancio. Soltanto in un secondo momento, poi, si potrà vedere se sarà ancora possibile vincere lo Scudetto. Alla luce, ovviamente, di quanti punti avrà fatto il Milan e quanti, invece, ne avranno sommati le dirette rivali nell'alta classifica.

Il Milan, per 'Tuttosport', non potrà mai essere uno schiacciasassi. In questa stagione ha perso troppi punti contro le squadre della seconda metà della graduatoria del campionato e, pertanto, ha fallito ogni qualvolta ha avuto l'occasione di allungare sulle altre o chiudere, magari, certi discorsi in determinate partite.

Il punto di Salerno, alla fine, 'fa classifica'. L'avrebbe fatto, per esempio, anche quello contro lo Spezia, in una partita stregata per occasioni da gol ed arbitraggio, fino alla beffa finale. Milan-Udinese sarà la prima delle partite da non sbagliare dell'ultimo ciclo per il Diavolo. Per l'occasione la società ha invitato tutti a 'San Siro' abbassando i prezzi dei biglietti. Milan, sfida al PSG per un top player! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI