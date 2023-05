Milan, bilancio in positivo? L’ultima volta 15 anni fa

Milan, i numeri del bilancio

Complessivamente il Milan, continua Tuttosport, nei primi sei mesi del 2022/23, ha registrato 144 milioni di euro di ricavi nel bilancio. La voce più corposa è quella relativa ai diritti televisivi, pari a circa 84,5 milioni di euro, mentre i proventi da sponsorizzazioni sono stati pari a circa 17 milioni e i ricavi da gara pari a 29,8 milioni di euro. La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 4,7 milioni rispetto al -21,4 milioni al 31 dicembre 2021. Il risultato ante imposte è stato positivo per 7,1 milioni, mentre il risultato netto è stato positivo per 9,8 milioni rispetto al -12,2 milioni dei primi sei mesi del 2021/22.