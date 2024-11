Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, per la stagione 24/25, il Milan prevede una "spesa sportiva" complessiva di circa 250 milioni

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, per la stagione 2024/2025, il Milan prevede una "spesa sportiva" complessiva di circa 250 milioni di euro, circa 15 milioni in più rispetto all'anno scorso. Questo incremento è dovuto principalmente a due voci: gli stipendi di calciatori e staff, che ammontano a 175 milioni, e gli ammortamenti, che si aggirano attorno ai 75 milioni.