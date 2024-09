L'eventuale nuovo acquisto, infatti, non potrebbe giocare in Champions League e, pertanto, per il Milan non vale la pena prendere un altro giocatore. Al contrario, i rossoneri si affideranno ai giovani che il Milan Futuro di Daniele Bonera sta mettendo in mostra nel campionato di Serie C. Tra questi, in particolare, due classe 2005: si tratta dell'olandese Silvano Vos e del capitano della Seconda Squadra rossonera, l'italiano Kevin Zeroli.

Vos e Zeroli per Serie A e Champions League — Vos, arrivato dall'Ajax per 5 milioni di euro bonus inclusi, sembra 'sprecato' in terza serie. Potrebbe, dunque, avere subito l'occasione di confrontarsi con i grandi. Ha già giocato in Eredivisie con i 'Lancieri' e in Europa League; in patria ha sempre giocato a mediano davanti alla difesa in un centrocampo a due o a tre. Potrebbe, però, giocare soltanto le partite di Serie A, non è eleggibile per quelle di Champions.

Chi, invece, non avrà problemi a disputare ambedue le competizioni è Zeroli, messosi in mostra sia nel settore giovanile rossonero sia con la maglia della Nazionale Italiana. Il nativo di Busto Arsizio si allena ormai da più di un anno con la Prima Squadra e compagni: li conosce bene ed è molto apprezzato dal gruppo per qualità sportive ed umane.