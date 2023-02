Milan, Bennacer e Tomori stanno meglio: la data per il loro ritorno

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sugli infortunati del Milan. In particolare, sul portiere Mike Maignan, sul difensore Fikayo Tomori e sul centrocampista Ismaël Bennacer. Maignan, fermato negli ultimi mesi da ripetuti problemi al polpaccio sinistro, sta bene: il recupero completo si avvicina, anche se, ad oggi, non è ancora possibile stimare una data precisa per il suo rientro in campo.