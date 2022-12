Milan, le news sui rinnovi di Bennacer e Leao. La verità di Calhanoglu

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi e non in edicola nella mattina di oggi, giovedì 22 dicembre 2022. Si va dai temi di calciomercato a quelli di campo, passando - purtroppo - per l'infermeria rossonera, che potrebbe tornare a riempirsi. Ha preso la parola anche un ex mai rimpianto dai tifosi del Diavolo. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.