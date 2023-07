Milan, rivoluzione a centrocampo: Bennacer e Krunic fondamentali

Ismael Bennacer e Rade Krunic, due centrocampista fondamentali per il Milan. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport. In un’estate, si legge, di partenze e rivoluzione i due rimangono saldi in rosa. Arrivati nell’estate del 2019 quando l’ex direttore dell’area tecnica, alla prima esperienza da solo nel costruire la squadra, li aveva prelevati dall’Empoli. Costo d’arrivo contenuto: 17.2 milioni per l’algerino, 8.6 per il bosniaco. Due piccoli copolavori per il valore odierno dei due centrocampisti. I due ragazzi arrivati da Empoli hanno saputo invece ritagliarsi il ruolo giusto per arrampicarsi fino al ruolo di indispensabili, nonostante partissero da dietro nelle gerarchie. Quando tornerà, Bennacer sarà di nuovo in fulcro e il cervello della manovra rossonera. Krunic è il jolly per eccellenza di Pioli che lo usa in tutti i ruoli possibili. I due centrocampisti restano fondamentali per il Milan, nonostante la rivoluzione in mediana.LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Fresneda si avvicina? Fattore Moncada