Milan, Bennacer ha qualità e carattere per guidare la squadra

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, parlando dei giocatori che costituiranno l’ossatura del Milan nella stagione 2020-2021, si è soffermata a parlare di Ismaël Bennacer.

Bennacer, classe 1997, prelevato la scorsa estate a titolo definitivo dall’Empoli per 16 milioni di euro, aveva iniziato la stagione un po’ in sordina e, anche quando è arrivato Stefano Pioli, era partito dietro Lucas Biglia nelle gerarchie per una maglia da titolare.

Poi, però, il regista franco-algerino è diventato il protagonista del centrocampo del Milan, praticamente l'unico elemento insostituibile, e, a soli 22 anni e 4 mesi, ha dimostrato di possedere il carattere giusto per prendere in mano il Diavolo anche nell'immediato futuro.