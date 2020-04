Milan, Paqueta insegue la maturità: il brasiliano può fare molto di più

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive di Lucas Paqueta. La stagione del brasiliano, fino alla sospensione del campionato per l’emergenza coronavirus, non era stata per nulla esaltante, per usare un eufemismo.

Il centrocampista aveva trovato fin da subito in Italia delle certezze con Gattuso, che l’ha subito schierato da mezzala nel 4-3-3, ma l’addio del tecnico ha cambiato le carte in tavola. Tra Giampaolo e Paqueta invece non è mai scattato un grande feeling, tra l’altro culminato con il botta e risposta tra i due, in cui l’allenatore “accusava” il giocatore di essere troppo brasiliano.

Con Pioli le cose parevano mettersi nella maniera giusta, ma anche con l’attuale tecnico del Milan Paqueta ha perso il posto da titolare, visto che l’allenatore ha deciso di virare sul 4-2-3-1 preferendo Calhanoglu. Nonostante questo l’ex Flamengo ha avuto comunque alcune opportunità che non è riuscito a sfruttare, ad esempio la partita di San Siro contro il Torino.

Il problema principale di Paqueta è sicuramente la fragilità mentale, che non gli consente in questo momento di fare il salto di qualità tanto atteso. Chissà che la nascita del figlio Benicio non possa aiutarlo a maturare sotto questo aspetto. In ogni caso c'è sempre sullo sfondo il Benfica, che è seriamente interessato al suo cartellino e che potrebbe intavolare una trattativa con il Milan, magari inserendo Florentino. Vedremo cosa succederà. ma di sicuro Paqueta può e deve fare fare molto di più. I tifosi rossoneri sperano nella sua consacrazione.