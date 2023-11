Milan, Bennacer: “Non sento nulla al ginocchio”. Rientro anticipato?

Il numero 4 rossonero, poi, ha anche aggiunto si aspetta di tornare in campo a metà del prossimo mese di dicembre. Così fosse, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si tratterebbe di un rientro in grande anticipo sui tempi previsti, che collocavano il ritorno di Bennacer sul terreno di gioco all'inizio del 2024 (gennaio-febbraio).

"Non giochiamo la Champions League soltanto per i gironi" — Bennacer ha anche parlato del suo infortunio: "È stata dura, stavo giocando forse la partita più importante della carriera". Poi ha aggiunto Bisogna sempre vedere le cose positive, l'ho fatto passando molto tempo con la mia famiglia e con me stesso, mi è servito. Il Milan? Abbiamo giocatori nuovi e di qualità, la squadra è molto buona. Dobbiamo formare il gruppo, ci vorrà tempo ma siamo pronti. La Champions? Non la giochiamo solo per i gironi ...".

