Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan fermo da settembre per un grave infortunio e per la successiva operazione, sta per tornare

Daniele Triolo Redattore 3 dicembre 2024 (modifica il 3 dicembre 2024 | 09:08)

Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, lo aveva annunciato - per primo - qualche giorno fa. "Il mercato di gennaio? Vedremo cosa accadrà, ma non dimentichiamoci che sta per tornare Ismaël Bennacer: ci darà una mano con la sua qualità".