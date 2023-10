Milan, Bennacer: “Non so dirvi quando torno. Contento per Adli: è forte”

L'ex Empoli non ha voluto fissare date per il suo rientro sul terreno di gioco. Affrettare i tempi, infatti, è tutt'altro che consigliato. «Non è facile dirlo, perché adesso mi devo rimettere in condizione per poter giocare. Adesso mi aspetta una fase di allenamento in palestra e poi dovremo capire sul campo quella che sarà la reazione effettiva del ginocchio e anche della muscolatura. Personalmente ho come obiettivo quello di tornare in campo al top della condizione. Ci vorranno anche delle partite per migliorare ulteriormente. Dicembre, gennaio, febbraio: oggi non vi so dire con esattezza quando tornerò in campo con la maglia del Milan. Le prossime settimane saranno indicative su come il ginocchio risponderà ai carichi e alle sollecitazioni. Ma voglio tornare a dare il mio contributo per il Milan».