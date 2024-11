Ora il giocatore è a Doha per la prima fase di riabilitazione

Dopo l'operazione subita a metà settembre in Finlandia, Bennacer non ha potuto camminare per diverse settimane, se non mediante l'utilizzo delle stampelle. Quindi, il giocatore del Milan ha cominciato una prima fase di riabilitazione presso la clinica 'Aspetar', a Doha. Come detto, poi, la seconda fase del recupero avverrà a Milanello. Con il Milan che, ovviamente, vista la serietà dell'infortunio, vuole adoperare la massima prudenza per evitare ricadute al giocatore. D'altronde, non è la prima volta che Bennacer rimane vittima di gravi problemi fisici.