Milan-Benevento, incognita Calhanoglu: Brahim Diaz può insidiarlo

Hakan Calhanoglu non sta vivendo un periodo facile per diversi motivi. Ecco perché in Milan-Benevento potrebbe farsi spazio l'idea Brahim Diaz

Dopo la sconfitta contro la Lazio è tempo di voltare pagina per il Milan che, sabato 1 maggio alle ore 20:45, sfiderà il Benevento a San Siro. La squadra di Filippo Inzaghi è stata risucchiata in zona retrocessione da un Cagliari capace di mettere in pratica un filotto di tre vittorie consecutive. Sarà un confronto ad alta tensione dunque, con i rossoneri che potrebbero presentarsi con qualche cambio di formazione. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' Hakan Calhanoglu rischia il posto da titolare dopo essere finito nel mirino della critica sia per le prestazioni deludenti, sia per la posizione sul rinnovo che stenta ad arrivare. Per questo motivo si scalda Brahim Diaz, che potrebbe insidiare il turco per il ruolo di trequartista. Intanto il Milan si cautela: bloccato Maignan per il post Donnarumma. Le ultime