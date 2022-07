Milan, le basi sono solide: adesso due acquisti per volare in alto | News

Il Milan di Stefano Pioli parte da basi molto solide: con due acquisti importanti, i rossoneri potrebbero volare ancora più in alto

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan, reduce da una sconfitta in amichevole contro lo ZTE. Una sconfitta non attendibile, in quanto Stefano Pioli ha schierato una squadra piena di seconde linee che hanno giocato per 60 minuti. Dall'altro lato la squadra ungherese, galvanizzata dall'idea di battere i campioni d'Italia, è partita a razzo e ha vinto, di fatto, il match nel primo tempo.

Una volta entrati in campo 'i pezzi da 90', il Milan è stato padrone del campo, anche se non è bastato per evitare la sconfitta. Un 3-2 finale che ha lanciato qualche indicazione anche in ottica mercato per il Diavolo.

Milan, con due acquisti sei al top

Secondo la 'rosea', il Milan avrebbe bisogno di due acquisti per volare ancora più in alto. Origi non si è ancora visto perché è alle prese con un infortunio, Adli è bravo e dispensa tanta qualità, mentre Pobega va bene come mediano di rinforzo. Nella scorsa stagione Pioli ha ricavato il massimo dai suoi giocatori, ma quest'anno ci sarà da fare i conti con una Juve decisamente più forte e con l'Inter. Inoltre il Diavolo non vorrebbe (e non dovrebbe) fare nuovamente da comparsa in Champions League come accaduto nella passata stagione, per questo motivo servono due rinforzi importanti: uno a centrocampo, uno in avanti.

Le ultime su CDK e Sanches

La buona notizia è che Charles De Ketelaere non è stato convocato per Club Brugge-Genk, gara valida della prima giornata del campionato belga. Probabilmente la trattativa sta per entrare nelle battute finali. Inoltre se al belga il Milan aggiungesse anche Renato Sanches non ci sarebbe nessun motivo di porsi dei limiti. Le basi ci sono, sono molto solide anche grazie ad un gioco ormai collaudato. Adesso vanno inseriti degli acquisti top per volare ancora più in alto.