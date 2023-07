Milan, il piano per Baresi: interviste e ‘nuovo’ volto del Milanismo

Baresi, come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola, è rimasto vice-presidente onorario ma nella prossima stagione potrebbe allargare le sue competenze. Il Milan progetterebbe di affidargli alcune delle interviste pre-partita, i brevi botta e risposta con Dazn o Sky che vedono protagonisti allenatori e dirigenti. Non solo, Baresi potrebbe restare più spesso a Milanello e il suo ruolo non sarà più soltanto da ambasciatore del club (brand ambassador). Naturalmente molto si spiega con il cambio in dirigenza. Il licenziamento di Paolo Maldini e l’addio a Ricky Massara hanno suggerito una redistribuzione dei compiti, con diversi dirigenti più protagonisti. Baresi non sarà club manager e non parlerà quotidianamente ai calciatori ma comparirà più spesso davanti alle telecamere e agli eventi. L'idea dei rossoneri sarebbe quella di lasciarli il ruolo di immagine del Milanismo. LEGGI ANCHE: Come giocherebbe il Milan con Taremi? Le caratteristiche dell'iraniano