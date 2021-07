Milan, Ballo-Touré si presenta: “All’inizio non ci credevo. Imparerò da Theo”

Fodé Ballo-Touré si è presentato alla stampa come nuovo giocatore del Milan. Queste le sue dichiarazioni salienti in conferenza

Renato Panno

L'avventura di Fodé Ballo-Touré con la maglia del Milan è ufficialmente iniziata. Il senegalese si è presentato ieri in conferenza stampa mostrandosi felicissimo di indossare la casacca rossonera: "All'inizio c'è stato un contatto tra Maldini e il mio agente - riporta il 'Corriere dello Sport' - ma non credevo realmente a un interesse del Milan. Successivamente i due club hanno iniziato a trattare, ma ho iniziato a crederci veramente solo quando sono arrivato a Milano e ho conosciuto le persone del club. Sono davvero contento di essere qui, in questo un grande club".

Difficile dire di no ad una leggenda come Paolo Maldini: "La presenza di Paolo è stata importante, è un riferimento non solo a livello calcistico ma anche umano. Non potevo lasciar passare questa opportunità. Lavorerò tanto, migliorerò e poi sarà l'allenatore a decidere chi far giocare. In Francia il campionato è molto fisico, intenso, qui il gioco è molto più tattico e serve molta concentrazione dall'inizio alla fine".

Poi un riferimento al collega di reparto Theo Hernandez: "Come lui, anche io sono molto veloce, ma ciascuno ha il suo stile in campo. Deve provare a segnare quanto Hernandez".

Ad accoglierlo anche suo 'fratello' Mike Maignan: "Sono molto contento di ritrovarlo. Abbiamo condiviso insieme le esperienze al PSG e al Lille, per me è un fratello, continuerà a essere un punto di riferimento e ritrovarlo qui al Milan significa tanto".