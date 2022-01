Milan, Ballo-Touré fuori causa per una lesione dell’adduttore

Fodé Ballo-Touré, difensore del Milan, si è infortunato in Coppa d'Africa con la Nazionale del Senegal. Ecco quanto dovrà stare fermo ai box

Daniele Triolo

Come ricordato dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, non arrivano notizie confortanti dal Senegal per Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro classe 1997 di proprietà del Milan ed attualmente impegnato in Camerun per la Coppa d'Africa con i 'Leoni di Taranga'.

Ballo-Touré, infatti, si è infortunato negli ultimi minuti della sfida degli ottavi di finale tra Senegal e Capo Verde. Per l'ex Monaco e Lille, giunto la scorsa estate al Milan per 5 milioni di euro, competizione conclusa in anticipo per una lesione all'adduttore. Male, questo, anche per il Milan ovviamente.

Mister Stefano Pioli, infatti, rischia di dover fare a meno del suo vice Theo Hernández per almeno tre settimane. In questa stagione in maglia rossonera Ballo-Touré ha finora totalizzato 11 presenze tra Serie A (9) e Champions League (2), con appena 530' trascorsi sul terreno di gioco. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

