Milan, attesa e fiducia per il rinnovo di Donnarumma: le ultime

Il Milan attende fiducioso il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Le ultime notizie.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora in bilico e il Milan aspetta. Il portiere classe 1999 ha, come ormai ben noto, il contratto in scadenza il prossimo giugno e tecnicamente sarebbe già libero di accordarsi con qualsiasi altro club. Al momento, però, non è sua intenzione: vuole rinnovare con il Milan, ma la trattativa è, come sempre, molto complicata. L'offerta rossonera è di 8 milioni netti, più qualche piccolo bonus. Per ora, non c'è l'accordo. Probabile che l'attesa sia legata alla qualificazione in Champions League. Secondo quanto scrive Tuttosport, il Milan attende fiducioso, convinto che alla fine il cuore preverrà e Gigio Donnarumma resterà. Intanto è in corso il match del Milan Primavera, seguilo live >>>