Milan, in attacco serve di più: i problemi dei rossoneri

Il Milan sta avendo problemi, in questa stagione, a segnare. La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, ha parlato dei problemi e delle possibili soluzioni della fase offensiva rossonera.

Milan, serve di più dall'attacco

Il Milan, si legge, ha segnato con 15 giocatori diversi, ma dal primo febbraio i gol sono arrivati solo da Giroud, Messias, Theo Hernandez e Ibrahimovic. In attacco serve di più, soprattutto da Rafael Leao, a secco di gol con i rossoneri dalla trasferta di Lecce. Anche Origi, Rebic e Brahim Diaz, non hanno portato gol in questo ultimo periodo. Problemi anche sui calci piazziati, dove il Milan ha seganto tre volte da calcio d'angolo e zero su punizione. Infine, i rossoneri possono essere letali negli ultimi minuti della gara: 11 gol dal 30' del secondo tempo fino alla fine. Milan, Maignan sempre più decisivo: priorità rinnovo