Milan, attacco rivoluzionato: i numeri dei rossoneri

Il Milan ha cambiato moltissimo in questo calciomercato , specialmente dalla mediana in su. I rossoneri dovranno cercare di mettere appunto tutti i giocatori per cercare di trovare il maggior numero di gol possibili. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport che da i numeri sui giocatori già in rosa e i nuovi arrivati.

I numeri dell'attacco

Giroud, si legge, resta la certezza: il francese ha chiuso la scorsa stagione con diciotto esultanze. Negli ultimi sei anni, Giroud non ha mai fatto così bene come nella stagione terminata da poco. Tutto questo, con la prospettiva di spegnere 37 candeline a fine settembre: l’età non è mai stata un’incognita, per Giroud, che ha pure riempito lo scorso autunno di quattro gol nel Mondiale con la maglia della Francia. Un bomber a tutte le latitudini, allora, pronto per la terza stagione con il Milan. Leao arriva da 16 reti e resti la prima opzione offensiva dei rossoneri.